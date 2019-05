Meghan Markle dá à luz um menino, informa o Palácio de Buckingham

A mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, deu à luz a um menino, informou o Palácio de Buckingham nesta segunda-feira, 6. A duquesa de Sussex, de 37 anos, e o marido, de 34 anos, haviam optado por não saber o sexo da criança. Este é o primeiro filho do casal. A criança é a sétima na linha de sucessão ao trono britânico e o oitavo bisneto da rainha Elizabeth II. Meghan e Harry se casaram no Castelo de Windsor em 2018 e se mudaram para perto da residência real de Frogmore Cottage. Fonte: Associated Press.