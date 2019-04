Mega-Sena sorteia hoje prêmio acumulado de R$ 52 milhões

Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O concurso 2.143 da Mega-Sena vai sortear nesta quarta-feira (17) um prêmio acumulado de R$ 52 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O sorteio será realizado, a partir das 20h (horário de Brasília), no Caminhão da Sorte está estacionado na cidade de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul.