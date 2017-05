Mega-Sena realiza três sorteios em comemoração ao Dia das Mães

A semana será especial para quem gosta de fazer uma fezinha na Mega-Sena. É que a loteria mais famosa do País terá uma programação diferenciada por causa do Dia das Mães, com a realização de três sorteios nesta terça-feira (9) até sábado (13).

Para o concurso 1.928, que ocorrerá às 20h desta terça (9), a Mega-Sena promete pagar o prêmio de R$ 2,5 milhões. O apostador que levar esse prêmio sozinho poderá garantir um rendimento de R$12,5 mil por mês se apenas depositar o dinheiro em uma conta-poupança.

As apostas poderão ser feitas até as 19h em qualquer casa lotérica do País.

Os dois próximos serão na quinta-feira (11) e sábado (13). A aposta mínima na Mega-Sena é de R$3,50.

Veja Também

Comentários