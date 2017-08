Mega-Sena promete pagar R$ 50 milhões nesta quinta-feira

Mega-Sena sorteou um prêmio de R$ 46 milhões nessa terça-feira (8). Segundo a Caixa Econômica Federal, nesta semana, ocorrerão sorteios ainda na quinta-feira (10) e sábado (12), em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo (13). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

As dezenas sorteadas são: 05 - 08 - 20 -28 - 40 - 45 .

Nenhuma apostador acertou as seis dezenas e o concurso número 1.956 acumulou. A previsão é que o próximo sorteio pague um prêmio de R$ 50 milhões a quem acertar as seis dezenas.

Neste concurso, 74 apostas acertaram a quina e levaram um prêmio de R$ 32.189,04. Outros 5 mil apostadores fizeram a quadra e ganharão cada um R$ 680,56.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do País.

