Mega-Sena pode pagar R$ 6,2 milhões neste sábado

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio - Agência Brasil

O concurso 2.017 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 6,2 milhões hoje (24). O sorteio será realizado às 20 horas (horário de Brasília), em Campo Belo (MG).

Segundo a Caixa, se aplicado na poupança, o prêmio de R$ 6,2 milhões vai render mensalmente mais de R$ 24 mil. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio.

Além das mais de 13 mil lotéricas, clientes da Caixa pode fazer a aposta pelo internet banking. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios (quartas e sábados), quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Dupla de Páscoa

As apostas para a Dupla de Páscoa já podem ser registradas em qualquer unidade lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade. O prêmio, estimado em R$ 20 milhões, será sorteado no dia 31 de março. O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o valor será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno. O preço da aposta simples, com 6 números, é R$ 2.

As apostas paralelas (Dupla-Sena e Dupla de Páscoa) vão até o dia 20 de março. A partir do dia 21, todas as apostas concorrerão para a Dupla de Páscoa, inclusive as registradas em volantes regulares da Dupla-Sena.

Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar três, quatro, cinco ou seis números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de seis a 15 números entre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha).