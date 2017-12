Mega-Sena pode pagar R$ 43,5 milhões nesta terça-feira

A aposta mínima custa R$ 3,50 - Divulgação

O concurso 1.998 da Mega-Sena pode pagar um prêmio de R$ 43,5 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h (horário de Brasília) desta terça-feira (19) em Porto União (SC).

Com o valor, o apostador pode receber R$ 186 mil por mês em rendimentos, se aplicar o dinheiro na poupança, segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelo concurso.

Excepcionalmente, os concursos nesta semana ocorrerão na terça e na quinta --este, o último do ano antes da Mega da Virada, em 31 de dezembro. Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e sábados.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.