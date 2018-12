Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões neste sábado

Da redação com informações da assessoria

Nenhum sortudo acertou os seis números da Mega-Sena no último sorteio e agora, neste sábado (15), o prêmio é estimado em R$ 42 milhões.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em qualquer lotérica até as sete horas da noite ou pelo próprio site da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.

Já a 10ª edição do concurso especial da Mega da Virada tem um prêmio estimado em R$ 200 milhões. O sorteio vai ser feito no dia 31 de dezembro.

Segundo a Caixa Econômica Federal, o dinheiro do prêmio principal, investido na poupança, renderia cerca de R$ 743 mil mensais. Lembrando que a Mega da Virada não acumula.