Mega-Sena pode pagar R$ 36 milhões nesta terça-feira

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone / Divulgação

Saiba Mais BOA SORTE Começam apostas para Mega da Virada; prêmio pode ser de 200 milhões

Nesta terça-feira (20), o concurso 1.887 da Mega-Sena promete pagar prêmio acumulado de R$ 36 milhões. Este é o primeiro dos três sorteios que serão realizados durante a Mega-Semana de Natal. Os dois próximos serão na quinta-feira (22) e no sábado (24). O sorteio desta terça-feira será às 20h, no espaço CAIXA Loterias, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Caso algum apostador leve o prêmio sozinho, poderá garantir a aposentadoria com uma renda de mais de R$ 231 mil por mês, sem fazer o menor esforço, apenas investindo na Poupança da CAIXA. O sortudo também poderá adquirir 15 franquias de marcas consolidadas no mercado ou seis helicópteros.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Timemania

Também na terça-feira (20), a Timemania vai sortear o prêmio acumulado de R$ 8,5 milhões, do concurso 970. Para jogar, o apostador deve marcar 10 dos 80 números do volante, e escolher um time do coração. Também ganha prêmio quem acertar 7, 6, 5, 4 ou até mesmo 3 dos sete números sorteados. Se ainda acertar o Time do Coração, recebe um prêmio adicional. A aposta custa R$ 2,00 e pode ser registrada até as 19h nos dias de sorteio em qualquer casa lotérica do país.

Lotomania

Já a Lotomania vai sortear R$ 5,4 milhões no mesmo dia, a partir das 20h. Para concorrer, basta escolher 50 números, dentre os 100 do volante. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16, 15 números ou nenhum. A aposta custa apenas R$ 1,50. Na Lotomania, o apostador também pode fazer a Aposta-Espelho, quando o sistema efetua um novo jogo com os números não registrados na aposta original.

Mega da Virada

As apostas para o sorteio especial da Mega da Virada, o principal concurso das Loterias CAIXA, já podem ser feitas por meio de volante específico. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 200 milhões. Para registrar a aposta na Mega da Virada, basta solicitar o volante especial do concurso nas unidades lotéricas. As apostas paralelas vão até o dia 24 de dezembro. A partir do dia 25, todas as apostas concorrerão para a Mega da Virada, inclusive as registradas em volantes regulares da Mega-Sena. As apostas da Mega da Virada poderão ser feitas até às 14h do dia 31 de dezembro.

Veja Também

Comentários