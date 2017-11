Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões no sorteio desta quarta-feira

loterias - Arquivo/Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões para o apostador que acertar os seis números que serão sorteados hoje (1º), no concurso 1.983.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), em uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. O sorteio será realizado às 20h (horário de Brasília), em Volta Redonda (RJ).

Também é possível participar do sorteio pela internet. Para isso, é preciso ter conta-corrente na Caixa e ter mais de 18 anos. O serviço está disponível diariamente, das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas terminam às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Se apenas uma pessoa acertar as seis dezenas do concurso desta quarta-feira, receberá R$ 12,5 mil em rendimentos mensais se aplicar o prêmio na poupança. Com esse dinheiro, também é possível comprar 83 carros populares.

*Estagiária sob supervisão da editora Juliana Andrade