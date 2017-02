Mega-Sena pode pagar R$ 25 milhões nesta quinta-feira

A Mega-Sena sorteia, nesta quinta-feira (23), às 20h, o prêmio de R$ 25 milhões do segundo concurso da Mega Semana de Carnaval. O último dos três será no sábado (25). O sorteios desta semana estão sendo realizados no espaço CAIXA Loterias, que fica no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Aplicado na Poupança da CAIXA, o montante renderia R$ 167 mil mensais ao apostador que acertar sozinho os seis números da modalidade. Se preferir, o sortudo também poderá fretar mais de 140 jatinhos, cada um deles com 12 pessoas, para curtir o carnaval em Salvador.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas na Mega-Sena pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Lotomania:

Na sexta-feira (24), a Lotomania sorteia, também em São Paulo, o prêmio acumulado de R$ 22 milhões. Para concorrer, basta escolher 50 números, dentre os 100 do volante. Ganha quem acertar 20,19, 18, 17, 16, 15 números ou nenhum. A aposta custa apenas R$ 1,50. Na Lotomania o apostador também pode fazer a Aposta-Espelho, quando o sistema registra um novo jogo com os números não escolhidos na aposta original.

