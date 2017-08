Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 32 milhões hoje

Quem acertar as seis dezenas da Mega Sena, que será sorteada nesta quarta-feira (23), vai levar para casa um prêmio de R$ 32 milhões, conforme estimativa da Caixa. As apostas podem ser feitas até as 19h.

O último sorteio, realizado no sábado, acumulou. No entanto, 116 apostas acertaram cinco dezenas, e ganharam um prêmio de mais de R$ 24 mil.

A aposta mínima custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) de quarta-feira em qualquer uma das mais de 13 mil casas lotéricas do país. Clientes da Caixa com acesso ao internet banking podem fazer suas apostas pelo computador.

