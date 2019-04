Mega-Sena pode pagar neste sábado prêmio de R$ 32 milhões

Acumulado, o prêmio da Mega-Sena deste sábado (6) está estimado em R$ 32 milhões. As seis dezenas do Concurso 2.140 serão sorteadas hoje (6), às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), em qualquer casa lotérica do país ou pelo site de loterias da Caixa. A aposta mais simples custa R$ 3,50.

No sorteio da última quarta-feira (3) foram sorteadas as seguintes dezenas: 14 - 23 - 29 - 41 - 57 - 58.