Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 35 milhões

Apostas podem ser feitas até 19h do dia do sorteio em lotéricas ou pela internet. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50. - (Foto: Arquivo)

O concurso 2227 da Mega-Sena deverá pagar nesta quinta-feira (23) R$ 35 milhões a quem acertar os seis números.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

O que dá para comprar com o prêmio de R$ 35 mi da Mega Sena



Com essa bagatela, você pode comprar duas lanchas como esta, adquirida pelo craque Neymar por R$ 15 milhões



Se optar por investir em imóveis, você pode comprar 14 apartamentos de 100 m² no Leblon, no Rio de Janeiro, que segundo o índice FipZap tem o metro quadrado mais caro do Brasil



E para os amantes de carros, que tal ter 10 Lamborghinis Aventador na garagem?



Daria para comprar ainda 984 carros populares completos





Com R$ 35 milhões, você pode andar com 5384 Iphones 11 Pro Max. Um diferente por dia pelos próximos 15 anos



Segundo com a Caixa Econômica Federal (CEF), se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá aproximadamente R$ 210 mil por mês em rendimentos





