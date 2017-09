Mega-Sena não tem vencedores e prêmio deve chegar a R$ 5,5 milhões na quarta

Não houve vencedores no sorteio da Mega-Sena realizado nesse sábado (9) pela Caixa Econômica Federal no município paulista de Salto, relativo ao concurso 1966.

As dezenas sorteadas foram 10, 13, 19, 32, 40 e 60. A estimativa da Caixa é que o próximo concurso distribua R$ 5,5 milhões.

Na quina, houve 29 apostas ganhadoras, com R$ 47.097,01 para cada um. Na quadra, foram 2.758 apostas ganhadoras, com R$ 707,45 para cada.

A aposta mínima na Mega-Sena custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília), do dia do concurso, nas mais de 13 mil casas lotéricas do país.

Veja Também

Comentários