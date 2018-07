Mega-sena deve pagar R$ 56 milhões na próxima quarta-feira

Ninguém acertou os seis números sorteados na noite do último sábado (14), no concurso 2.059 da Mega-Sena: 04 – 05 – 36 – 40 – 44 – 56. Com isso, ninguém levou o prêmio, que estava estimado em R$ 34 milhões.

Como o prêmio acumulou, deve chegar a R$ 56 milhões para o sorteio do concurso 2.060, que será realizado na próxima quarta-feira (18).

A quina teve 77 ganhadores e cada uma levará R$ 39,9 mil. Já a quadra teve 5.562 apostas premiadas, que levarão R$ 789,19 cada.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou ainda pelo internet banking para quem é correntista da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 3,50.