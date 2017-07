O concurso 1953 da Mega-Sena, sorteado ontem (29) à noite, teve um acertador. Ele fez a aposta no Rio de Janeiro e receberá o prêmio de R$ 107.956.102,12.

Eis os números sorteados: 09, 26, 29, 42, 43 e 45.

A quina saiu para 237 apostadores, cabendo a cada um deles R$ R$ 37.195.

A quadra contemplou 16.988 apostas ganhadoras com R$ 747,28 cada uma. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

