Mega-Sena da Virada tem prêmio aumentado; agora são R$ 225 milhões

Subiu de R$ 200 milhões para R$ 225 milhões a premiação prevista para a Mega-Sena da Virada, que ocorre às 20h do próximo sábado (31) em São Paulo. A TV Globo transmite ao vivo o sorteio.

O aumento na estimativa do prêmio se dá por duas razões, segundo a Caixa Econômica Federal: o fato de o concurso anterior (1.889) ter acumulado e, também, o volume de apostas estar superior ao projetado. O banco, no entanto, não divulga prévias de quantas apostas houve.

De acordo com a Caixa, o prêmio renderia ao vencedor R$ 1,4 milhão por mês se aplicado na poupança. É possível ainda comprar 37 imóveis de R$ 6 milhões cada um.

As apostas na Mega da Virada podem ser feitas até as 14h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica. A aposta simples custa R$ 3,50 e pode ser feita nos volantes especiais da Mega da Virada ou nos volantes comuns da Mega-Sena.

