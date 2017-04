Mega-Sena acumula e vai a R$ 59 milhões

Nenhum apostador acertou as dezenas do concurso 1919 da Mega-Sena sorteado nesse sábado (8) no município de Cantagalo (RJ). Com isso, a estimativa de prêmio para o próximo sorteio (12) sobe para R$ 59 milhões.

Os números sorteados foram: 11 - 28 - 37 - 45 - 54 - 60.

A quina teve 67 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 50.218,80. Já a quadra teve 5.858 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber 820,52

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

