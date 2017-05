Mega-Sena acumula e sorteio poderá pagar até R$ 30 mi no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas sorteadas na Mega-Sena nessa quarta-feira (17), em sorteio realizado em Pontes e Lacerda (MT). Assim, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF), a premiação principal deve subir para R$ 30 milhões no próximo concurso, no próxima sábado.

Nesta quarta, pelo concurso 1931, foram sorteadas as dezenas 02, 08, 09, 15, 22 e 34. A quina foi acertada por 131 apostas, e cada uma delas ganhará R$ 19.252,27. Já a quadra teve 8.918 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ R$ 404,00.

Desde segunda-feira, é possível jogar também na Quina de São João, que pagará R$ 130 milhões no dia 24 de junho. Como esse prêmio especial não acumula, se ninguém acertar os cinco números, o prêmio é dividido entre os acertadores da quadra.

