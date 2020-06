Mega-Sena acumula e sorteia R$ 7 milhões amanhã

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 12 mil em rendimentos mensais - Foto: Divulgação

O concurso 2.269 da Mega-Sena pode pagar, nesta quarta-feira (10), um prêmio de R$ 7 milhões. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS.

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá aproximadamente R$ 12 mil em rendimentos mensais. Para quem deseja investir em um negócio, o dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 13 franquias de R$ 510 mil do segmento de beleza.

Feriado de Corpus Christi

Em função do feriado de Corpus Christi, não haverá sorteios e apurações no dia 11/06/2020. Dessa forma, os sorteios dos concursos nº 5.293 da Quina, nº 2.090 da Dupla Sena, nº 1.496 da Timemania e nº 315 do Dia de Sorte serão realizados no dia 12/06/2020 (sexta-feira). Os resultados estarão disponíveis no site da CAIXA (www.caixa.gov.br) logo após as apurações.