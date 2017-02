Mega-Sena acumula e sorteia R$ 30 milhões na próxima quarta-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou nesse sábado (4) as seis dezenas do concurso 1.900 da Mega-Sena. Não houve vencedores.

Os números são: 08 — 11 — 27 — 28 — 43 — 46.

O prêmio estimado para era de R$ 24 milhões. Acumulada, a Mega irá pagar R$ 30 milhões na próxima quarta-feira (8).

Para concorrer aos R$ 30 milhões, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). As apostas devem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

