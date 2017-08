Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 46 milhões na quarta

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 1955 da Mega-Sena sorteado nesse sábado (05/08). Com isso, o prêmio estimado para o próximo sorteio é de R$ 46 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 15-27-33-36-41-45.

A quina teve 147 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 22.299,78. Já a quadra teve 7.391 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 633,60.

Como jogar

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até às 19h do dia do sorteio.

