Mega-sena acumula e prêmio vai a R$ 35 milhões

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas da Mega-Sena no concurso dessa quarta-feira (1º). Agora, o prêmio acumula, e a Caixa Econômica Federal poderá pagar R$ 38 milhões no sorteio do próximo sábado (4).

As dezenas sorteadas do concurso 1.908 desta quarta foram: 04 - 10 - 13 - 23 - 27 - 57.

Ninguém acertou as seis dezenas, mas 95 apostas fizeram a quina e cada uma delas receberá R$ 17.555,12.

A chance de acertar as seis dezenas da Mega-Sena é de uma em 50.063.860 possibilidades. A aposta simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio.

Para arriscar a sorte, é preciso ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante.

