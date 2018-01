Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 8,5 milhões

O próximo sorteio acontece na quarta-feira - Divulgação

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.002, sorteadas na noite desse sábado (6) em Camboriú, Santa Catarina. Agora, segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio está acumulado em R$ 8,5 milhões. O próximo sorteio acontece na quarta-feira (10).

As dezenas sorteadas foram 04, 28, 30, 38, 46 e 59.

A quina, quando o apostador acerta cinco das seis dezenas, saiu para 24 bilhetes, rendendo R$ 69 mil para casa. a quadra saiu para 2.214 apostadores, rendendo mil reais para casa um.

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).