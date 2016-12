Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 40 milhões nesta quinta

Com a ausência de ganhadores, o prêmio principal acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 40 milhões / Divulgação

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.887 da Mega-Sena, sorteadas na noite de terça-feira (20), em São Paulo.

Confira os números:

11 - 23 - 34 - 41 - 46 - 56

Com a ausência de ganhadores, o prêmio principal acumulado para o próximo concurso deve chegar a R$ 40 milhões, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal.

Para a quadra da Mega-Sena (quatro dezenas) foram 3.496 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 888,55 para cada uma delas.

O prêmio da quina (cinco dezenas) saiu para 54 apostas, que embolsarão R$ 40.268,09 cada uma.

O próximo concurso da Mega-Sena, o 1.888, está marcado para hoje (22), às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. Um jogo simples, com apenas seis números, custa R$ 3,50.

Por causa da "Mega Semana de Natal", em vez dos tradicionais dois sorteios --às quartas e aos sábados--, são realizados três. Além do realizado na terça (20) e o que acontecerá hoje (22), a Caixa promoverá mais um concurso, no sábado (24).

Após o sorteio da véspera de Natal, será realizado apenas mais um sorteio em 2016: o da "Mega da Virada", no sábado (31).

'Mega da Virada'

As apostas para a "Mega da Virada" já podem ser feitas. A estimativa inicial do prêmio é de R$ 200 milhões.

No ano passado, seis apostas acertaram os seis números sorteados e cada uma levou R$ 41,08 milhões.

Os dez maiores prêmios dos concursos regulares da Mega:

1.764, 25/11/2015; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 205.329.753,89

1.772, 22/12/2015; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 197.377.949,52

1.655, 22/11/2014; 2 apostas vencedoras; premiação total: R$ 135.315.118,96

1.220, 6/10/2010; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 119.142.144,27

1.575, 19/2/2014; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 111.503.902,49

1.211, 4/9/2010; 7 apostas vencedoras; premiação total: R$ 92.522.954,23

1.810, 20/4/2016; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 92.303.225,84

1.545, 6/11/2013; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 80.499.108,16

1.871, 29/10/2016, uma aposta vencedora; premiação total: R$ 76.548.193,31

1.295, 25/6/2011; uma aposta vencedora; premiação total: R$ 73.451.540,26

