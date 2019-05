Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 275 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, no concurso 2.149, sorteadas nesta quarta-feira, 8. Com isso, o valor estimado de prêmio do próximo concurso é de R$ 275 milhões. O próximo sorteio, de número 2.150, ocorre neste sábado, dia 11. As dezenas sorteadas no concurso 2.149 foram 21 - 23 - 37 - 44 - 46 - 48.

As apostas para o novo concurso podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do País ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

A Mega-Sena paga o prêmio para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.