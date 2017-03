Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 25 milhões no sábado

Foi divulgado na noite desta quarta-feira (29) o resultado do concurso 1.916 da Mega-Sena. O prêmio total estimado era de R$ 20 milhões. O sorteio foi realizado na cidade de Suzano, na Grande São Paulo.

Confira as seis dezenas sorteadas: 03 – 09 – 18 – 23 – 50 – 52

Ninguém acertou as seis dezenas. Portanto, o prêmio para o próximo sorteio, no sábado (1º) acumulou em R$ 25 milhões. A Mega-Sena está acumulada desde o último sábado (25), quando nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio de R$ 20 milhões, 100 apostas acertaram cinco dezenas e levarão R$ 23.094,50 da Quina. Já a Quadra (quatro números) saiu para 5.478 apostas e a premiação para cada uma é de R$ 602,26.

Para concorrer ao prêmio da Mega-Sena, é necessário realizar uma aposta mínima de R$ 3,50 em uma das 13 mil casas lotéricas do Brasil .

Veja Também

Comentários