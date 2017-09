Mega-Sena acumula e pode premiar R$ 13 milhões na próxima terça

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio 1968, realizado na noite desse sábado (16) em Ituiutaba (MG). O prêmio foi acumulado e deve pagar R$ 13 milhões no próximo sorteio, nesta terça-feira (19).

As dezenas sorteadas foram: 35 — 36 — 39 — 44 — 48 — 52

Cinco pessoas acertaram a quina e levam R$ 46.060,89 como prêmio. Outras quatro pessoas acertaram a quadra e recebem R$ 835,12 cada uma.

O total arrecadado pela Caixa Econômica com as apostas para o sorteio foi de R$ 38.347.757,00.

