Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 5,5 milhões nesta quarta-feira

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1.966 da Mega-Sena, sorteadas no último sábado. A expectativa de prêmio era de R$ 2,5 milhões, e o sorteio foi às 20h (horário de Brasília) no município de Salto (SP).

As dezenas sorteadas foram: 10-13-19-32-40-60.

A Quina teve 29 ganhadores. Cada um leva R$ 47.097,01. Outras 2.758 pessoas acertaram a Quadra. Neste caso, o prêmio é de R$ 707,45 para cada uma.

O concurso 1.967 da Mega-Sena será realizado nesta quarta-feira (13), e a estimativa de prêmio é de R$ 5,5 milhões.

