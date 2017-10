Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 16 milhões na próxima quarta

- Divulgação

Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 1.980 da Mega-Sena que foi sorteado nesse sábado (21) no município de Assis Chateaubriand (PR). A estimativa de prêmio para o próximo concurso é de R$ 16.000.000.

Veja as dezenas sorteadas: 12 - 16 - 17 - 18 - 34 - 37.

A quina teve 77 apostas ganhadoras, com o valor de R$ 22.167,05 para cada um. A quadra teve 4.689 apostas ganhadoras, com o valor de R$ 520,02 para cada um.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.