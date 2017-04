Mega-Sena acumula e pode pagar até R$ 65 milhões no sábado

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 1920 da Mega-Sena, sorteado na noite dessa quarta-feira na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul. O prêmio, que era de R$ 59 milhões, acumulou e agora pode pagar R$ 65 milhões no próximo sábado.

As dezenas sorteadas foram: 25 - 31 - 33 - 39 - 43 - 45

Depois de distribuir o prêmio de R$ 6 milhões no último dia 23, a Mega-Sena está sem acertador há seis sorteios (dias 25, 29, 01, 05, 08 e agora ontem).

Quem pretende levar os R$ 65 milhões no próximo concurso pode fazer as apostas até as 19h (de Brasília) do dia do próximo sorteio em qualquer lotérica do País.

