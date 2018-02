Mega-Sena acumula e pode pagar amanhã R$ 59 milhões

O concurso 2011 da Mega-Sena, realizado ontem (6) em São Paulo, acumulou. As dezenas sorteadas foram 02, 28, 32, 35, 54, 58. As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

A quina, com cinco números acertados, teve 119 apostas ganhadoras e vai pagar R$ 21.054,02 a cada uma delas.

Já a quadra, com quatro números acertados, registrou 5.949 ganhadores, com R$ 601,64 para cada um.

Para o próximo concurso, a ser realizado nesta quinta-feira (8), a estimativa de prêmio é de R$ 59 milhões.