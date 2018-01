Mega da Virada distribui prêmio recorde a 17 apostas

A Mega-Sena da Virada teve 17 acertadores, que dividirão R$ 306,7 milhões, o maior prêmio da história das loterias no país. As dezenas sorteadas foram 03 - 06 - 10 - 17 - 34 -37.

Cada aposta vencedora vai receber R$ 18 milhões. Duas delas foram na modalidade bolão, uma de 22 cotas, em Belém (PA), e outra de cinco cotas, em Rio Azul (PR). Na primeira, cada participante receberá R$ 820 mil, e na segunda o montante será de R$ 3,6 milhões por pessoa.

A maioria dos 17 acertadores da Mega da Virada é das regiões Sudeste e Sul: seis de São Paulo (quatro na capital paulista e duas em Guarulhos), três da Bahia (Prado, Uruçuca e Cruz das Almas), duas de Minas Gerais (Carmo do Cajuru e Contagem), duas do Rio de Janeiro (uma na capital carioca e outra em Seropédica), duas do Paraná (São João do Triunfo e Rio Azul), uma do Pará (Belém) e uma de Santa Catarina (Brusque).

Quina e quadra

A Mega da Virada também premiou 4.862 pessoas que acertaram a quina (cinco dos seis números tirados), que receberão R$ 10.500 cada; e 173.428 acertadores da quadra (quatro números), que levaram R$ 423 cada. No total, a Mega-Sena da virada arrecadou R$ 890,9 milhões.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no dia 3 de janeiro e tem prêmio estimado de R$ 2 milhões.