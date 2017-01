Mega da Virada: Aposta milionária foi feita em casa lotérica da Rui Barbosa

A aposta premiada em Campo Grande, que saiu nesse sábado (31.12) pelo concurso da Mega da Virada 2016, foi realizada por meio de bolão na casa lotérica Ferradura da Sorte, que fica na Rua Rui Barbosa, no Centro da Capital. O bolão de 10 cotas irá dividir o montante de R$ 36,8 milhões - ou seja, cada cota do jogo vencedor na Capital renderá R$ 3,6 milhões.

Com uma arrecadação de R$ 735,8 milhões no total de apostas da Mega-Sena da Virada 2016, o prêmio total de R$ 220.948.549,30 do concurso 1.890 será dividido entre seis apostas sorteadas ontem.

As dezenas sorteadas foram: 05, 11, 22, 24, 51 e 53. Além de Campo Grande, as outras cinco apostas vencedoras saíram para as cidades de Trizidela do Vale (MA), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Fazenda Vilanova (RS) e Belo Horizonte (MG).

Segundo a CEF, 1.665 apostas fizeram a quina ao acertarem cinco dezenas, levando cada aposta o valor de R$ 25.481,21 de prêmio. Já a quadra pagará o prêmio de R$ 485,30 para 124.889 acertadores. Foram 210.248.379 apostas realizadas em todo o país nesta última edição do concurso da Mega da Virada.

