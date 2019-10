Meeting de Corretores é realizado na Capital pela HVM Incorporadora

A HVM Incorporadora realizou o Meeting de Corretores e Imobiliárias Parceiras da HVM - Foto: Divulgação/Assessoria

A HVM Incorporadora realizou na terca-feira (01) em Campo Grande, o Meeting de Corretores e Imobiliárias Parceiras da HVM. O objetivo do evento foi apresentar aos profissionais do mercado imobiliário o próximo lançamento da empresa, o Três Meia Zero, que deve ocorrer ainda este mês.

De acordo com Rodolfo Holsback, a meta foi mostrar os atributos do empreendimentos e suas características. “Este evento é voltado para o de mercado e nossos parceiros. Com estas informações e um book, os corretores vão estudando os detalhes do projetos e também dão feedback para nós sobre o produto”.