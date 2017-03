Medida do Brexit recebe aprovação da Rainha e se torna lei no Reino Unido

A medida parlamentar que autoriza o início das negociações formais da separação entre o Reino Unido e a União Europeia recebeu aprovação real e se tornou lei nesta quinta-feira.

Com anúncio, feito pelo presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, o governo da primeira-ministra Theresa pode agora invocar a qualquer momento o artigo 50 da UE, que dá início ao período de dois anos de negociações.

A medida passou pelo Parlamento na segunda-feira, mas precisava de consentimento da Rainha Elizabeth II para se tornar lei, o que é uma mera formalidade: nenhum monarca se recusou a assinar lei em mais de 300 anos.

May avisou que pretende invocar o artigo 50 até 31 de março. Sob os termos da UE, o Reino Unido não será mais considerado membro do bloco após esses dois anos de negociação. O governo britânico quer concluir um novo tratado de livre comércio neste período. Fonte: Associated Press.

