Médicos antecipam cirurgia no prefeito de Corumbá

Ruiter Cunha, prefeito de Corumbá, que desde ontem se encontra internado no Hospital Proncor, acaba de ser levado para o centro cirúrgico daquele estabelecimento, onde será submetido a procedimentos que devem durar até oito horas.

Inicialmente a operação estava marcada para amanhã, dia 1. No entanto, a equipe médica comandada pelo renomado cardiologista João Jazbik Neto, resolveu antecipá-la em razão da melhora no quadro do paciente, que acordou nesta terça-feira, com a pressão arterial estável e ideal para a intervenção cirúrgica.

Na recepção do Proncor é grande a movimentação de amigos e parentes em busca de notícias sobre o estado de saúde do chefe do executivo corumbaense, que na manhã de ontem (30), após realizar exercícios físicos em uma academia na cidade de Corumbá, sentiu-se mal. Foi socorrido a tempo e na parte da tarde foi trazido para Campo Grande, a bordo de uma aeronave UTI.

Internado, constatou-se uma patologia cardíaca e de imediato passou por procedimento de hemodinâmica (cateterismo). Por precaução, a equipe médica resolveu sedá-lo e marcar a intervenção cirúrgica para quarta-feira, dia 1. No entanto, como já dito, houve progresso no estado clínico e resolveram antecipar a operação, para hoje, dia 31.