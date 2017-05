Médico é solicitado por Nelson de Paulo, para atender Morraria do Sul e zona rural

Para Nelson, esta é uma solicitação antiga desta comunidade e ainda ressalta que o problema precisa ser resolvido com urgência / Divulgação

O vereador Nelson de Paulo (PSDB) solicita a designação de um médico para atender pacientes no Distrito de Morraria do Sul e zona rural de Bodoquena durante sessão da Câmara Municipal na noite desta terça-feira (16/05). O pedido foi feito em indicação enviada ao prefeito Kazuto Horii (PSDB) com cópia ao secretário Municipal de Saúde Luiz Antonio de Oliveira.

Para Nelson, esta é uma solicitação antiga desta comunidade e ainda ressalta que o problema precisa ser resolvido com urgência, “dentre muitas dificuldades que estes moradores enfrentam está à deficiência na Saúde em áreas rurais. Quando acontece alguma emergência médica eles ficam totalmente sem respaldo e isso é um problema de Saúde Pública”, afirma.

