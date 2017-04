Médico argentino faz palestras gratuitas sobre saúde e espiritualidade em Campo Grande

A palestra será às 19h30, no Plenarinho da Câmara Municipal de Campo Grande / Divulgação

O conferencista internacional, Sabino Luna, está em Campo Grande nesse fim de semana para ministrar quatro palestras sobre questões de ciência e espiritualidade. A entrada é de graça e aberta a quem se interessar pelo assunto. Na noite de hoje (7), o médico argentino vai falar sobre “Como enfrentar as enfermidades do século XXI”. A palestra será às 19h30, no Plenarinho da Câmara Municipal de Campo Grande.

No sábado (8), às 07h45, o cirurgião vai abordar o tema “Conhece-te a ti mesmo e conquiste a saúde integral”, no Centro Espírita Recanto da Prece Eurípedes Barsanulfo, localizado na rua Dom Aquino, 431 – bairro Amambai. À tarde, às 15h, a palestra “Jesus e o Evangelho a luz da psicologia profunda” será ministrada na Abrape (Associação Brasileira dos Psicólogos Espírita), na rua 26 de Agosto, 850, no centro da cidade.

Encerrando o ciclo de palestras em Campo Grande, o conferencista vai falar sobre “Jesus, educação e felicidade”, às 19h30, na Sociedade Espírita Allan Kardec, que fica na rua Cezário Alvin, 185 – Jardim Fluminense.

Sabino Luna é médico cirurgião formado pela Universidade Nacional de Córdoba, especialista em cuidados paliativos, médico psiquiatra pela Universidade de Buenos Aires, especialista em psico-oncologia, psicoterapeuta de orientação humanista e transpessoal ingressado no Centro de Estudos em Psicoterapias de Buenos Aires. É graduado pelo Instituto Argentino de Análise Bionergética, já tendo se apresentado em várias cidades na Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Cuba, Chile, Estados Unidos e Uruguai.

As palestras são promovidas pela organização da 62ª Concafras-PSE (Confraternização das Campanhas de Fraternidade Auta de Souza - Promoção Social Espírita), que será realizada em Campo Grande, de 10 a 13 de fevereiro de 2018 e, simultaneamente, na cidade de Uberlândia/MG.

Mais informações pelos telefones 98110-9344 ou 99257-2211.

