Médica baleada no Rio invade calçada com carro, atropela dois e morre

Após ser baleada em uma tentativa de assalto, uma médica perdeu o controle do seu carro e atropelou duas pessoas em frente ao Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, zona norte do Rio, na manhã desta sexta-feira, 10. A motorista morreu no local do acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a médica Danielle Vivian Midéa Lasmar de Almeida , de 51 anos, foi baleada na Rua Moraes e Silva e ainda conseguiu dirigir por 400 metros até que subiu na calçada e atingir dois pedestres. Ela acabou batendo em um poste e num hidrante. Segundo os bombeiros, a motorista foi encontrada com perfuração no tórax, por arma de fogo.

As vítimas do atropelamento, um estudante do Cefet, de 16 anos, que não teve o nome divulgado, e o segurança do Cefet Ribamar Ferreira, de 58, foram socorridas ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais do 6ºBPM (Tijuca) foram acionados para a ocorrência e no local encontraram a vítima baleada. O veículo parou na calçada em frente ao Cefet. O trânsito na região foi interrompido para o trabalho da perícia. Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso.