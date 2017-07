“Mediação de Conflitos na Justiça do Trabalho” será tema de Terça Jurídica da ESA

A Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS), em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), promove na próxima terça-feira (25) mais uma edição da Terça Jurídica. A advogada Raíssa Varrasquim Pavon vai ministrar às 19 horas a palestra “Mediação de Conflitos na Justiça do Trabalho”.

A palestrante é Pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito Damásio de Jesus, Pós-graduada em Direito Civil pela Escola Paulista de Direito e Mestranda em Desenvolvimento Local pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB).

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site da ESA;/MS. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3342-4000 ou (67) 98111-0970.

O evento será realizado às 19 horas na sala da ESA/MS, na OAB/MS, que fica na Avenida Mato Grosso, 4.700, Carandá Bosque.

