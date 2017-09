Medalhista olímpica conduz tocha no desfile do Rio de Janeiro

A medalhista olímpica da Rio 2016 Poliana Okimoto conduziu na manhã de hoje (7) a tocha até a Pira do Fogo Simbólico da Pátria no desfile de 7 de Setembro do Rio de Janeiro. Poliana conquistou a medalha de bronze na maratona aquática de 10 quilômetros.

"É uma honra muito grande estar aqui hoje. Não só como esportista, mas como cidadã também", disse a nadadora.

A medalhista é terceiro sargento do Exército e foi acompanhada por outros atletas militares. Ao chegar à pira, Poliana entregou a chama ao diretor de operações da associação cívico cultural Liga de Defesa Nacional, Sidney Monteiro, e ele acendeu o fogo simbólico.

Logo após o acendimento da pira, a solenidade continuou com a execução do Hino da Independência e com a salva de artilharia, em que explosões de grande intensidade foram ouvidas no centro do Rio.

O público acompanha o desfile de arquibancadas montadas ao lado da Praça da República. Além disso, espectadores também se distribuem ao longo das grades que cercam a área do desfile.

Além de autoridades militares, o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, e o secretário estadual de segurança pública, Roberto Sá, estão presentes na tribuna de honra, além de deputados estaduais e federais.

Ao todo, participam do desfile 3 mil militares, 500 civis e 500 estudantes de escolas municipais e militares.

A parada conta com a presença das Forças Armadas, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e entidades da sociedade civil, como a Cruz Vermelha. Ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira devem desfilar em um carro, e guardas municipais também participam hoje do desfile.

