MEC publica edital do Enem 2017; taxa de inscrição sobe para R$ 82

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 10, o edital da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Entre as principais mudanças, está o aumento no custo da inscrição, que passa de R$ 68 para R$ 82, o que representa um crescimento de 20%, e a aplicação da prova em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro, o que já havia sido anunciado em março.

As inscrições para o exame poderão ser realizadas das 10h de 8 de maio até as 23h59 de 19 de maio, de acordo com o horário de Brasília, exclusivamente no site do exame. A isenção do pagamento da taxa está mantida para estudantes do último ano do ensino médio de escolas da rede pública ou que se comprovarem baixa renda.

Neste ano, cada participante receberá um caderno de questões personalizado, com seus dados e uma frase, que deverá ser transcrita na folha de respostas. No primeiro domingo, serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências da Humanas e suas Tecnologias, com duração de cinco horas e trinta minutos.

Já no dia 12, será a vez dos estudantes responderem as questões de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias, com duração de quatro horas e trinta minutos.

O gabarito das provas objetivas será divulgado até o dia 15 de novembro. Na publicação, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa, ainda, que será divulgado um edital específico para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e adultos que estão presos.

Em caráter experimental, a edição oferecerá ao participante surdo ou com deficiência auditivo a possibilidade de utilizar um vídeo que contenha a tradução da prova em libras, embora seja disponibilizado também a presença de intérpretes na sala na hora do exame.

Inscrições

Data: de 08/05 a 19/05

Local: enem.inep.gov.br/participante

Valor: R$ 82, que deve ser pago até 24/05

Prova

Data: 05/11 e 12/11

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início da prova: 13h30

