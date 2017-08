MEC libera recursos para UFRJ por causa de incêndio em residência estudantil

O Ministério da Educação informou hoje (24) que liberou R$ 2,37 milhões em limite de empenho extra para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A liberação, de caráter emergencial, ocorre em virtude do incêndio ocorrido na instituição no início do mês.

O incêndio chegou a atingir oito apartamentos, no dia 2 de agosto, em uma das duas alas da residência estudantil da universidade, no campus da Ilha do Fundão. Pelo menos quatro estudantes ficaram feridos ou foram afetados pela fumaça. De acordo com a universidade, um estudante sofreu fratura na perna ao tentar sair do local e foi hospitalizado. A instituição ofereceu estadia provisória aos atingidos.

A universidade ofereceu estadia provisória aos atingidos pelo incêndio. A ala afetada abrigava 165 estudantes.

Os recursos liberados agora pelo MEC deverão ser utilizados para custear as obras de conclusão da residência estudantil, que terá capacidade para 252 alojamentos.

