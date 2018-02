MEC libera lista de aprovados no Prouni após erro em site

A falta de documentos no momento da comprovação de informações gera a perda da bolsa - Foto: Correio da Bahia

O resultado do Programa Universidade Para Todos (ProUni) 2018 foi divulgado nesta quarta-feira, 14, por volta das 9h30, no site http://siteprouni.mec.gov.br/. No entanto, ao acessar o link não era possível visualizar os selecionados.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o sistema foi programado para ir ao ar ao meio-dia. Por padrão, o botão do site que leva ao sistema acabou entrando às 9h. Dessa forma, foi possível ver o botão com o resultado, mas sem que o sistema estivesse no ar. Em nota, o MEC disse que já atualizou o sistema e disponibilizou a consulta.

Os candidatos aprovados para as bolsas de estudos terão de comprovar os dados pessoais na universidade onde estudarão, entre os dias 15 e 23 de fevereiro. A falta de documentos no momento da comprovação de informações gera a perda da bolsa.

O programa oferece 242.987 bolsas de estudo em 2.976 instituições de ensino particulares. Dessas, 113.863 são integrais e 129.124, parciais. As oportunidades foram exclusivas para quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 com média 450 pontos em cada uma das provas e nota superior a zero na redação.