MEC define regras para preenchimento de vagas remanescentes do Fies

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 4, portaria com regras para a ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao segundo semestre de 2017.

De acordo com a norma, as mantenedoras de Instituições de Ensino Superior (IES) participantes da seleção regular do Fies neste semestre devem obrigatoriamente informar, hoje e terça-feira (dias 4 e 5), os cursos nos quais não houve formação de turma no período inicial, inclusive aqueles para os quais não houve seleção de vagas.

Além disso, o texto diz que "as vagas que não forem ocupadas até as 23 horas e 59 minutos do dia 28 de novembro de 2017 serão redistribuídas entre todos os cursos de todas as IES participantes".

