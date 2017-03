MEC anuncia mudanças no Enem; exame ocorrerá em dois domingos

O Ministério da Educação (MEC) anunciou nesta quinta-feira, 9, mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Diferentemente dos anos anteriores, quando o Enem era realizado em um final de semana (sábado e domingo), o Enem deste ano será aplicado em dois domingos consecutivos: dias 5 e 12 de novembro. As inscrições poderão ser feitas de 8 a 19 de maio.

Outra modificação é que o governo federal não divulgará mais o resultado do Enem por escolas, o que possibilitava a comparação entre os colégios. A produção de rankings com base nas notas do exame é com frequência alvo de críticas de especialistas.

O Ministério da Educação também anunciou outras datas do exame. O edital com as regras desta edição será publicado em 10 de abril.

