MEC abre consulta de vagas para o Sisu 2019

O Ministério da Educação (MEC) liberou nesta segunda-feira, 17, a consulta de vagas da primeira edição de 2019 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital que reúne vagas para o ensino superior público em todo o País. A consulta pode ser feita através do site www.sisu.mec.gov.br

Segundo o MEC, serão ofertadas 235.476 vagas em 129 instituições de ensino. As inscrições serão feitas só pela internet, na página do Sisu, e ficarão abertas a partir de 22 de janeiro e se encerram às 23h59, no horário de Brasília, do dia 25.

Para pleiteara vaga, o candidato deve ter feito o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). "Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtido nota acima de zero na prova de redação", diz o MEC, em nota.

O ministério afirma que cada candidato pode se inscrever em até duas opções de vaga, especificando a ordem de preferência de instituições de ensino superior que participam do Sisu. Também deve indicar preferência por local de oferta, curso, turno e modalidade de concorrência.

Em 2019, a primeira edição do processo seletiva terá apenas uma única chamada regular. O resultado vai ser divulgado no dia 28 de janeiro.

As matrículas devem ser feitas na instituição para qual o candidato foi selecionado, entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. Cada faculdade tem edital próprio.