MDB/MS lembra liderança de Wilson Martins

Wilson Barbosa Martins a mais iluminada de nossas lideranças - Divulgação

O diretório regional do MDB de Mato Grosso do Sul expediu hoje (13) nota oficial em que relembra parte da trajetória do ex-governador Wilson Barbosa Martins falecido nesta manhã e manifesta solidariedade aos seus familiares, reafirmando o papel de liderança que ele sempre exerceu no partido, do qual foi um dos fundadores. Veja a integra da nota:

Homenagem ao Dr. Wilson Martins

O Diretório Regional do Movimento Democrático Brasileiro de Mato Grosso do Sul comunica com pesar, aos seus filiados, simpatizantes, militantes e à população em geral o falecimento do ex-governador Wilson Barbosa Martins, um dos seus fundadores e referência maior na luta pela democracia e pela liberdade. Advogado e militante histórico das causas democráticas, Dr. Wilson foi prefeito, deputado federal, governador e senador, escrevendo uma das mais profícuas trajetórias políticas da história recente de nosso Estado. Os exemplos que deixa, orgulham o MDB que ajudou a fundar na luta em defesa do Estado de Direito e contra o autoritarismo. O partido, entristecido com seu falecimento, manifesta seu pesar e a solidariedade a seus familiares diante do infortúnio reafirmando o compromisso de manter acesos os mesmos ideais que sempre fizeram do dr. Wilson Barbosa Martins a mais iluminada de nossas lideranças.

André Puccinelli

Presidente do Diretório Regional