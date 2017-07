McDonald’s de São Paulo tem novo design e formato de atendimento

A partir 27 de julho, quem entrar no McDonald’s da Avenida Henrique Schaumann, um dos endereços mais movimentados de São Paulo, viverá uma experiência inédita. Com arquitetura e design inovadores, o icônico restaurante reabre para dar ainda mais protagonismo aos seus clientes.

Um novo formato de atendimento, que inclui a possibilidade de o consumidor fazer um pedido personalizado por meio de totens, e diversas funcionalidades prometem mais interatividade e comodidade para o público que visitar o restaurante.

“Diariamente buscamos maneiras de proporcionar experiências cada vez melhores aos nossos clientes. E o novo restaurante-conceito reúne diversos elementos que atendem aos anseios dos consumidores de hoje em dia, que buscam mais conveniência e inovação na hora da refeição”, afirma Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, operadora do McDonald’s na América Latina.

O McDonald’s da Henrique Schaumann é um dos restaurantes mais frequentados da capital paulista e ponto de encontro para diversos momentos do dia, desde o café da manhã, passando pelas principais refeições, até um reforço pós-balada, pois funciona 24 horas. “Nossa primeira flagship não poderia ser em outro endereço”, conta Camargo.

Experiência Inovadora

Os clientes terão a opção de fazer seus pedidos por meio de totens instalados no salão principal do restaurante, e ainda poderão customizar itens do cardápio. Quem preferir fazer o pedido da maneira tradicional, terá à sua disposição um menu board digital completamente renovado e atendimento mais personalizado, feito por funcionários vestidos com novos uniformes, cujos modelos foram eleitos por eles mesmos.

O presidente da rede no Brasil explica que os staffs de todo País estão sendo treinados para oferecer um atendimento menos padronizado e de acordo com o perfil de cada cliente. “Essa nova forma de interação, mais moderna e pessoal, estará ainda mais presente no restaurante-conceito”, conclui o executivo.

Um novo Espaço Kids foi projetado para oferecer mais entretenimento e diversão às famílias. Além disso, quem visitar o restaurante terá à disposição tablets com acesso à internet e jogos, e poderá interagir com a Magic Table (mesa interativa, com jogos acionados por sensores de movimento e projeção) e a Interactive Wall (parede que projetará imagens das pessoas em movimento e permitirá o uso de filtros por meio de realidade aumentada).

O Drive-Thru do restaurante também foi ampliado e terá duas pistas operando simultaneamente, levando assim mais praticidade e rapidez aos clientes que não têm tempo para entrar no restaurante.

